Grande entusiasmo alla Rinascente per il “Meet&Greet”, evento organizzato dal Palermo per permetterei ai suoi tifosi di incontrare quattro giocatori rosanero. Infatti Le Douaron, Ceccaroni, Gomes e Pierozzi si trovano attualmente presso il noto negozio di abbigliamenti di via Roma per firmare autografi ai sostenitori palermitani presenti:

