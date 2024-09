Qual. Europei U21: Baldanzi show, l’Italia schiaccia 0-3 la Norvegia. Desplanches in campo per 90′

Termina il match valido per le Qualificazioni agli Europei U21 degli Azzurri. In porta titolare il portiere rosanero Sebastiano Desplanches, per lui titolarità, 90′ in campo e nessuna rete subita. Gli azzurrini sbloccano il match al 10′ grazie a Baldanzi su assist di Gnonto.

Nella ripresa è nuovamente Baldanzi a segnare la rete del raddoppio. L’azzurrino al 72′ riceve un ottima palla da parte di Ruggeri e con il destro infila l’estremo difensore norvegese. Termina così il match con l’Italia che passa per 0-2. A chiudere il match ci pensa sempre Baldanzi con la tripletta siglata all’80’.