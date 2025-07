QPR in stile Palermo: la nuova maglia da trasferta è rosa e nera

Il Queens Park Rangers ha presentato la nuova maglia da trasferta per la stagione 2025/26, ispirata a un celebre modello del passato ma con un tocco moderno che non è passato inosservato ai tifosi italiani: il design ricorda infatti quello classico del Palermo, con la divisa spezzata a metà tra rosa e nero.

A raccontarlo è un comunicato ufficiale pubblicato dal club inglese sul proprio sito: «Siamo orgogliosi di presentare la nostra nuovissima divisa da trasferta 2025/26 in vista dell’imminente stagione!». Il modello si rifà alla celebre maglia indossata nel 1975/76, quando il QPR chiuse secondo in First Division. Tuttavia, il passaggio ai colori rosa e nero — invece del consueto azzurro e bianco — ha scatenato la curiosità degli appassionati, specie quelli del Palermo: il richiamo visivo è evidente.

Dettagli come l’omino stilizzato sul colletto e lo slogan “ALLORA. ORA. PER SEMPRE. QPR” contribuiscono a rafforzare il legame con la storia del club. La maglia è inoltre realizzata in tessuto “Future” di Erreà, 100% in poliestere riciclato, a conferma dell’attenzione anche verso la sostenibilità.

Il completo verrà utilizzato per la prima volta domani in un’amichevole a porte chiuse contro il CD Castellón. Intanto, sui social, tra i tifosi rosanero non mancano i commenti divertiti: «Copiato da noi», «Siamo una moda» o semplicemente «Stile Palermo, sempre in voga».

Una curiosità che, ancora una volta, dimostra come i colori rosa e nero siano un’icona senza confini.