Il Secolo: “Il Genoa ha respinto il primo assalto del Palermo per Mattia Bani. Non parte gratis”

Il Genoa ha respinto il primo assalto del Palermo per Mattia Bani. Come riportato da Andrea Schiappapietra su Il Secolo XIX, il difensore resta un nome caldo per il club rosanero, ma i liguri non intendono privarsene a parametro zero.

Il Palermo, su indicazione di Filippo Inzaghi, aveva fatto un tentativo per convincere il centrale classe ’93, il cui profilo è considerato ideale per rafforzare la retroguardia. Lo stesso Bani sarebbe fortemente attratto dalla destinazione siciliana, ma il Genoa al momento vuole trattenerlo e non è disposto a cedere gratuitamente uno dei suoi difensori di maggiore esperienza.

La situazione resta in evoluzione, ma servirà un’offerta convincente per sbloccare la trattativa.