Il Secolo: “Osti perde la pazienza. Salta Elia al Palermo?”

Lo Spezia di Stefano Melissano comincia a mettere i primi tasselli. Il primo colpo è ormai fatto: l’attaccante Gabriele Artistico, di proprietà della Lazio, firmerà oggi il contratto che lo legherà ai liguri con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Come riportato da Massimo Guerra su Il Secolo XIX – La Spezia, il giocatore sarà al centro sportivo Ferdeghini assieme al suo agente Marco Busiello per chiudere.

Artistico desiderava da tempo la maglia bianca e l’interesse di Melissano, concreto fin da gennaio, è stato decisivo per sbloccare l’affare.

Elia, Palermo in attesa: frenata improvvisa

Sul fronte uscite, si registra una frenata per il trasferimento di Salvatore Elia al Palermo. Secondo Il Secolo XIX, l’accordo tra i due club era stato raggiunto: «operazione da 1,1 milioni di euro, di cui circa la metà destinata all’Atalanta». Tuttavia, la trattativa si è arenata a causa di problemi legati alla sfera dei procuratori del calciatore.

Nonostante le difficoltà, Elia resta determinato a trasferirsi in rosanero. Ma il direttore sportivo del Palermo Carlo Osti comincia a valutare alternative: su tutte, Emmanuel Gyasi, reduce dalla retrocessione con l’Empoli.

Mercato in attesa di occasioni

Nel frattempo, Melissano mantiene lo sguardo aperto sul mercato, aspettando che il mese di agosto porti qualche occasione last minute. Come sottolinea Guerra su Il Secolo XIX – La Spezia, «nei primi dieci-quindici giorni di agosto può sempre uscire un’opportunità interessante in zona Cesarini».