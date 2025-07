Tuttosport: “Palermo, pronti due milioni per Palumbo. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

La Serie B scalda i motori: il calendario della stagione 2024/25 sarà svelato il 30 luglio a Palazzo Te, a Mantova, ma le società si muovono già con decisione sul mercato. Il Palermo continua a insistere per Antonio Palumbo, centrocampista del Modena, considerato un obiettivo primario da Pippo Inzaghi.

Come riportato da Cristiano Tognoli su Tuttosport, la trattativa è entrata nella sua fase più delicata. Il rifiuto di Saric di trasferirsi in Emilia come contropartita tecnica non ha rallentato l’assalto rosanero. Il club di viale del Fante ha deciso di accontentare a tutti i costi il proprio tecnico, pronto a fare di Palumbo il perno del centrocampo. Sempre secondo Tuttosport, il Palermo si è spinto fino a 2 milioni di euro per convincere il Modena, come confermato anche da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport.

Le altre trattative in B: da Oliveri a Lezzerini

Mentre a Palermo si prova a chiudere il colpo Palumbo, anche le altre protagoniste della Serie B muovono i propri pezzi. Lo Spezia accelera per Andrea Oliveri dell’Atalanta, mentre il Padova è vicino all’acquisto del talentuoso Alessandro Seghetti dal Perugia (4 gol e 6 assist nella scorsa stagione).

Attenzione anche al mercato dei portieri: è tornato libero Luca Lezzerini, inizialmente destinato al Monza ma ora in orbita Pescara, che valuta anche Kastrati (ex Cittadella) e Desplanches, chiuso a Palermo.

Tra le ufficialità: il Frosinone ha preso Alen Sherri in prestito dal Cagliari, mentre l’Avellino rinforza il centrocampo con Mamadou Coulibaly e la difesa con Lorenco Simic. Il Catanzaro ha annunciato l’ingaggio del difensore albanese Ervin Bashi, ex Pro Patria.

La Juve Stabia affida il proprio attacco a Tomi Petrovic, 26 anni, ex Spal e Trento. Il Bari ha accolto per le visite mediche l’esperto Christian Gytkjaer, che firmerà un contratto annuale. Intanto la Carrarese tratta con la Fiorentina per Filippo Di Stefano.

Infine, il Cesena ha ufficializzato Matteo Guidi (ex Pontedera), mentre l’Empoli si concentra anche sui giovani: presi i 2007 Kevin Pasalic ed Edoardo Perin, oltre al 2005 Mateo Stickler dalla Pistoiese. Il Venezia, invece, ha annunciato l’arrivo in prestito con obbligo di riscatto del croato Bartol Franjic dal Wolfsburg.