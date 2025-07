Perinetti: «Palermo favorito per la B, ma occhio al Venezia. Con l’Athletic una scelta di cuore»

«Il Venezia si propone come la principale antagonista del Palermo di Inzaghi». Così Giorgio Perinetti, intervistato da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, ha espresso la sua visione sul prossimo campionato di Serie B, indicando i rosanero come una delle formazioni da battere nella stagione 2025/26.

Perinetti, attuale dirigente dell’Athletic Palermo, ha poi spiegato le motivazioni che lo hanno portato a sposare il progetto del club rosanero emergente: «Una scelta tra il personale, il romantico e la voglia di un calcio più genuino. Ho voluto dare corpo a un progetto avviato molto bene dai soci del club in questi anni». Le sue parole, riportate su TuttoMercatoWeb.com, riflettono un legame forte con il territorio e la passione per un calcio meno mediatico ma più autentico.

Nell’intervista firmata da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, Perinetti ha ribadito gli obiettivi dell’Athletic Palermo: «C’è voglia di assestarsi e crescere nel tempo. Non saremmo coerenti con quello che stiamo dicendo se pensassimo di fare subito il salto di categoria». Chiarezza d’intenti e lavoro concreto, dunque, per una realtà che punta a consolidarsi. «Il reperimento degli under non è mai facile – ha aggiunto – ma daremo al nostro tecnico, Ferraro, una squadra in grado di centrare l’obiettivo minimo della salvezza e stabilizzarsi in categoria».

Palermo e Athletic, due anime della stessa città, con ambizioni diverse ma con la comune volontà di scrivere pagine importanti nel calcio italiano.