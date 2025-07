Gyasi al Palermo, è fatta: accordo lampo con l’Empoli

Colpo a sorpresa del Palermo, che ha chiuso in poche ore l’accordo con l’Empoli per Emmanuel Gyasi. Dopo settimane di trattativa con lo Spezia per Elia, i rosanero hanno cambiato rotta puntando sull’ex bandiera ligure, oggi in forza ai toscani. Come riportato da Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, l’intesa tra i club è stata raggiunta rapidamente. A 31 anni, Gyasi riparte dalla Serie B con l’obiettivo di riportare il Palermo in A da protagonista.

Continue Reading