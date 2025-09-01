Prossimo avversario Palermo. Castori dopo il 3-1 alla Samp: «Südtirol aggressivo e continuo»

Dopo il successo casalingo per 3-1 contro la Sampdoria, Fabrizio Castori ha analizzato in conferenza stampa la prova del suo Südtirol, prossimo avversario del Palermo dopo la sosta.

«Abbiamo fatto un’ottima gara, siamo partiti forte – ha dichiarato l’allenatore biancorosso –. Avevamo analizzato in maniera corretta il pareggio di Catanzaro, l’episodio che ci ha portato a subire l’1-1 in Calabria non doveva cambiare nulla. Abbiamo segnato subito, poi il 3-0 a fine primo tempo ha reso tutto più facile. Sono contento perché la Sampdoria è un’ottima squadra e per noi era importante partire bene: quattro punti nelle prime due giornate sono un ottimo segnale».

Il tecnico ha evidenziato la continuità del lavoro avviato nella scorsa stagione: «Abbiamo mantenuto alto il ritmo e fatto un’aggressione totale. Questa è stata la mia venticinquesima partita con il Südtirol: 22 dello scorso anno, una di Coppa Italia e le prime due di campionato. Abbiamo dato seguito a un lavoro e a una metodologia, ed è quello che volevo».

Castori ha poi fatto il punto sugli infortuni: «Merkaj ha avuto un problema al ginocchio, vedremo nei prossimi giorni. Nella sosta non rallenteremo, ma continueremo col solito programma: chi gioca come noi deve sempre mantenere alto il livello delle prestazioni fisiche anche in allenamento. Panchina corta? I ragazzi hanno bisogno di giocare per mettersi in mostra. Mancavano Zedadka e Veseli, mentre Molina e Coulibaly hanno avuto la febbre: sono cose che capitano. A me non interessa far giocare uno o l’altro, scelgo chi è andato più forte in settimana».

Il Südtirol si presenterà dunque con fiducia alla sfida contro il Palermo, in programma alla ripresa del campionato.