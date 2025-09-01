Manchester City, rivoluzione tra i pali: accordo trovato per Donnarumma

Settembre 1, 2025
Donnarumma

Donnarumma - fonte lapresse - ilovepalermocalcio

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, il Manchester City ha trovato l’accordo per portare in Inghilterra Gianluigi Donnarumma. L’operazione è in fase di definizione e segna un passaggio cruciale per il futuro del portiere italiano, pronto a chiudere la sua esperienza al Paris Saint-Germain.

Dopo l’arrivo di James Trafford dal Burnley, neopromosso in Premier League, i Citizens rivoluzionano così la porta a disposizione di Pep Guardiola. L’allenatore spagnolo, già protagonista di successi con Barcellona e Bayern Monaco, avrà un nuovo estremo difensore su cui costruire la prossima stagione.

Come evidenzia Gianluca Di Marzio, si tratta di un colpo che apre un nuovo capitolo della carriera di Donnarumma, atteso ora alla sua prima grande esperienza in Premier League, in uno dei club più prestigiosi e vincenti del calcio europeo.

