Il Messaggero: “Più di un semplice pareggio per il Frosinone a Palermo”

Il punto conquistato al “Barbera” contro il Palermo vale più di un semplice pareggio per il Frosinone. Come scrive Alessandro Biagi su Il Messaggero Frosinone, la squadra di Massimiliano Alvini ha superato a pieni voti un esame difficile, dimostrando di poter recitare un ruolo da outsider di lusso nella corsa ai playoff.

La “mentalità alviniana” è stata il marchio di fabbrica della serata: compattezza difensiva, spirito di sacrificio e capacità di resistere agli assalti di una delle candidate alla promozione. «Sono moderatamente soddisfatto», ha detto Alvini a fine gara, ricordando che c’è ancora da migliorare soprattutto sulla qualità del palleggio. Secondo Biagi su Il Messaggero Frosinone, il tecnico sta lavorando non solo sugli schemi, ma anche sulla testa dei suoi ragazzi, e la reazione del gruppo lo dimostra.

Il Palermo ha colpito due legni con Pohjanpalo, ma anche il Frosinone ha avuto le sue occasioni in ripartenza. Merito della crescita di giocatori come Calò e Raimondo e delle folate di Ghedjemis, instancabile dal primo all’ultimo minuto. La giovane difesa ha retto l’urto del tandem più blasonato della categoria, Pohjanpalo e Brunori, grazie alle prestazioni di Oyono, Marchizza, Bracaglia e del debuttante Gelli. Come sottolinea ancora Alessandro Biagi sulle colonne de Il Messaggero Frosinone, manca forse lucidità in fase di finalizzazione, ma le basi per crescere sono solide.

Un altro segnale forte è arrivato dal gesto di Alvini a fine partita: il tecnico è andato sotto la curva ospiti, seppur vuota, per ringraziare i tifosi giallazzurri privati della trasferta. «Volevamo dedicargli la vittoria, vietare le trasferte nel 2025 è ingiusto», ha dichiarato l’allenatore. Un episodio che, secondo il Messaggero Frosinone a firma di Biagi, rappresenta lo spirito di unità tra squadra e tifoseria, pronto a diventare un’arma in più nel prosieguo del campionato.