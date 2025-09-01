Gazzetta dello Sport: “Palermo, Verre “blocca” il mercato in entrata. Le trattative del giorno”

Settembre 1, 2025

Ultime ore di trattative per la sessione estiva e tanti club ancora al lavoro. Come scrive Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il Palermo proverà fino all’ultimo a piazzare Verre all’estero – dopo i rifiuti alle proposte dalla Serie B – per poi affondare il colpo su Bereszynski, ex Sampdoria, e completare la rosa con l’ingaggio di un terzo portiere.

Il valzer di operazioni non riguarda solo i rosanero. Secondo Binda sulla Gazzetta dello Sport, lo Spezia ha rinforzato la difesa con Fellipe Jack, prelevato dal Como, mentre l’Entella ha inserito in attacco Ankeye, in arrivo dal Genoa dopo l’esperienza al Rapid Bucarest. L’Empoli, invece, lavora a una doppietta: Ghion dal Sassuolo per il centrocampo e Bianchi per completare l’attacco.

Movimenti anche tra Serie A e Serie B. Come evidenzia ancora Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, Corazza dal Bologna passa al Pescara, Haj Mohamed dal Parma al Cesena e Lambourde dal Verona alla Reggiana. Il Venezia, intanto, è pronto a ufficializzare Felici dal Cagliari e Bohinen dal Genoa (reduce dal prestito a Frosinone).

Capitolo Juve Stabia: la società attende sviluppi per Correia della Triestina, obiettivo seguito anche dal Monza, e per Ciammaglichella del Torino. Infine, conclude la Gazzetta dello Sport a firma di Binda, il Frosinone dovrebbe riabbracciare Cittadini dall’Atalanta e ha già trovato l’accordo con lo svincolato Pisseri, ex Cesena, per completare il pacchetto portieri.

