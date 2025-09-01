Corriere dello Sport: “Vardy è già a Cremona. Albiol ha scelto il Pisa, le trattative del giorno in Serie A”

La sessione estiva 2025 di calciomercato si chiude oggi allo Sheraton San Siro, teatro ormai tradizionale dell’ultima giornata. Come riportano Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il gong delle ore 20 sancirà la fine delle trattative interne, lasciando spazio soltanto agli svincolati e alle operazioni nei campionati esteri, ancora aperti fino a metà settembre.

Il colpo che ha rubato la scena è quello della Cremonese, che ha accolto Jamie Vardy. L’attaccante inglese, 38 anni, ha firmato un contratto annuale con opzione legata alla salvezza. Un affare definito storico per i grigiorossi, che hanno anche chiuso per il difensore Mikayl Faye dal Rennes. Secondo Splendore e Trotta sul Corriere dello Sport, si tratta di una vera ciliegina sulla torta per la società lombarda.

Innesti di grande esperienza anche per altre piazze. Il Pisa ha trovato l’accordo con Raul Albiol, 39 anni, che oggi sosterrà le visite mediche. Il Como ha rafforzato la retroguardia con Stefan Posch dal Bologna, dopo aver già portato in riva al lago Diego Carlos dal Fenerbahce. Nel frattempo l’Udinese tratta per Nicolò Zaniolo con il Galatasaray, mentre l’Atalanta ha respinto un’offerta del Bayern Monaco per Ademola Lookman, che interessa anche al Tottenham.

Come scrivono ancora Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta sulle colonne del Corriere dello Sport, anche il Cagliari è protagonista: oggi Zé Pedro e Juan Rodriguez effettueranno le visite a Villa Stuart prima di aggregarsi al gruppo. Due innesti costati complessivamente oltre 6 milioni di euro. Restano aperti i discorsi con la Roma per il giovane Alessandro Romano, valutato con la formula del prestito e riscatto fissato a 8 milioni.

In prospettiva, il Lecce ha chiuso per Paco Esteban dal Betis, destinato inizialmente alla Primavera, mentre il futuro di Walid Cheddira resta in bilico tra Udine, Schalke e Cagliari. In chiusura, il Corriere dello Sport a firma di Splendore e Trotta segnala gli ultimi movimenti: il Torino ha ufficializzato Niels Nkounkou dall’Eintracht Francoforte e il Parma valuta il ritorno in Italia di Lorenzo Insigne, in attesa della Lazio.