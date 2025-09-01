Finlandia, Joronen chiamato a sostituire Hradecky

La Finlandia perde il suo capitano Lukas Hradecky, infortunatosi domenica sera nella gara contro il Monaco, e si affida a Jesse Joronen, portiere del Palermo, per le prossime sfide internazionali. Come comunicato dalla federazione, Hradecky non sarà disponibile per i match contro Norvegia e Polonia, validi per la Nations League e le qualificazioni mondiali.

Per Joronen, arrivato in estate al Palermo e già protagonista tra i pali rosanero, si tratta di una nuova importante occasione in nazionale. Sarà lui, infatti, a difendere la porta degli Huuhkajat nel delicato doppio impegno di settembre.

La squadra guidata da Jacob Friis si radunerà oggi a Oslo, dove giovedì 4 settembre affronterà la Norvegia all’Ullevaal Stadion (calcio d’inizio alle 19:00 ora finlandese). Successivamente, domenica 7 settembre, la Finlandia sfiderà la Polonia a Chorzów, in un match decisivo per la qualificazione al Mondiale. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta da Yle TV2.

Un banco di prova significativo per Joronen, chiamato a raccogliere l’eredità pesante di Hradecky, ma anche un’opportunità per confermare il suo valore dopo un inizio positivo con il Palermo.