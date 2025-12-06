Primavera Palermo, ko esterno contro il Benevento: decide la doppietta di Giugliano

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 6, 2025

Sconfitta lontano da casa per la Primavera del Palermo.
La formazione rosanero guidata da Cristiano Del Grosso è stata battuta 2-1 dal Benevento nel match valido per l’11ª giornata del Campionato Primavera 2.

I giallorossi hanno indirizzato la partita già nel primo tempo con la doppietta di Giugliano, a segno al 29’ e poi al 40’, sfruttando al meglio le occasioni create. Il Palermo ha provato a rientrare in gara nella ripresa, trovando il gol che ha accorciato le distanze solo all’87’ con Di Mitri, ma senza riuscire a completare la rimonta.

