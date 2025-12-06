Sassuolo show: Volpato illumina, Koné chiude. Fiorentina ultima e in crisi nera

Il Sassuolo di Fabio Grosso riparte e lo fa con una vittoria pesante: 3-1 alla Fiorentina al Mapei Stadium, al termine di una gara viva, nervosa e ricca di episodi. I neroverdi agganciano quota 20 punti, salendo all’ottavo posto, mentre per la Fiorentina è notte fonda: penultima prima del match, ora ultima solitaria a 6 punti, superata anche dal Verona.

La partita

La gara si accende immediatamente: al 6’ Muric travolge Parisi in area, rigore netto e trasformazione impeccabile di Mandragora per lo 0-1.

La reazione del Sassuolo è immediata: Volpato inventa un destro potente, deviato da Ranieri, che beffa un De Gea ancora non perfetto (1-1).

Proprio De Gea è protagonista in negativo anche nel recupero del primo tempo: sul corner di Laurienté resta inchiodato sulla linea e Muharemovic lo punisce di testa per il 2-1.

Nella ripresa la Fiorentina prova a reagire, ma in modo disordinato. Il Sassuolo invece colpisce ancora: Volpato vede un corridoio geniale e mette in porta Koné, glaciale nel battere De Gea per il 3-1 che chiude i giochi.

Nel finale Nervi tesi: Grosso viene espulso dopo il gol annullato a Volpato, ma il risultato non cambia.

Fiorentina allo sbando

La squadra di Vanoli non vince da inizio stagione:

problemi difensivi,

zero personalità,

incompatibilità tra reparti.

I segnali più preoccupanti arrivano dall’attacco: Kean appare nervoso (non esulta neppure sul rigore), Gudmundsson isolato, e la squadra non produce vere occasioni da gol.

Sassuolo in ripresa, Volpato dominante

I neroverdi ritrovano brillantezza:

Volpato devastante tra le linee,

Koné in forte crescita,

difesa solida nonostante le assenze.

La squadra reagisce anche allo stop forzato di Pinamonti, uscito per infortunio.

Grosso, espulso, si gode il miglior Sassuolo della stagione.

La classifica aggiornata dopo Sassuolo–Fiorentina

Zona alta

Milan – 28

Napoli – 28

Inter – 27

Roma – 27

Como – 24

Bologna – 24

Juventus – 23

Sassuolo – 20

Zona salvezza

Lazio – 18

Udinese – 18

Cremonese – 17

Atalanta – 16

Torino – 14

Lecce – 13

Cagliari – 11

Genoa – 11

Parma – 10

Pisa – 10

Verona – 6

Fiorentina – 6