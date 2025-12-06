Serie C Girone B: pari all’intervallo tra Bra e Campobasso

La partita valida per la 17ª giornata del girone B si è chiusa sullo 0-0, con il Bra che ha provato a sfruttare il fattore campo allo stadio “Sivori”. I padroni di casa, penultimi in classifica con appena 11 punti, cercavano il riscatto dopo risultati altalenanti.

Dal canto suo, il Campobasso — decimo e con aspirazioni playoff — ha mostrato intensità e voglia di imporsi, provando più volte a creare pericoli grazie a un buon volume di gioco e diverse occasioni da rete.

Nonostante qualche momento di pressione da parte di entrambi, la difesa ha retto: il Bra ha fallito un’occasione clamorosa ad inizio gara, e il Campobasso non è riuscito a consolidare i propri tentativi offensivi.