Serie C Girone C: pari senza reti nei primi 45′ tra Giugliano e Team Altamura

Anche la sfida del girone C tra Giugliano e Team Altamura si è conclusa sul pareggio a reti inviolate. La partita, valida per la 17ª giornata, non ha avuto sbocchi offensivi, con poche emozioni e un equilibrio tattico evidente.

Per l’Altamura c’era curiosità attorno all’esordio con la nuova maglia per l’attaccante classe 2005 David Suazo Jr, ma la gara non ha offerto molte opportunità per mettersi in mostra. Giugliano, dal canto suo, ha puntato su una gara di contenimento, consapevole dell’importanza di evitare un passo falso in una zona delicata della classifica.

Il risultato finale — un pari 0-0 — riflette un confronto equilibrato, ma lascia entrambe le squadre ancora alla ricerca di un guizzo per rilanciarsi in classifica.