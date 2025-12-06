Del Grosso dopo Benevento-Palermo Primavera: «Questione mentale, dobbiamo capitalizzare di più»

L’allenatore della Primavera del Palermo, Cristiano Del Grosso, ha analizzato con lucidità la sconfitta rimediata contro il Benevento ai microfoni ufficiali del club. Un ko che pesa, soprattutto perché maturato al termine di una partita in cui i giovani rosanero hanno prodotto diverse occasioni da gol senza però riuscire a concretizzarle.

«Oggi non siamo riusciti a dare una svolta al nostro campionato, nonostante le numerose occasioni nitide non concretizzate davanti alla porta avversaria», ha spiegato Del Grosso, sottolineando come gli errori individuali continuino a condizionare il percorso della squadra: «Paghiamo errori individuali, ma mi auguro che i ragazzi capiscano quanto prima che si tratta soprattutto di una questione mentale».

Il tecnico ha comunque riconosciuto l’impegno della squadra, che anche stavolta non ha fatto mancare una buona prova complessiva: «La prestazione c’è sempre, ma non riusciamo a capitalizzare ciò che creiamo. Questa, purtroppo, è la sintesi di diverse partite, compresa quella di oggi».