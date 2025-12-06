Serie A: Inter avanti sul Como all’intervallo

Il primo tempo di Inter–Como si chiude sull’1-0, dopo una frazione vivace, ricca di contrasti e segnata dal serio infortunio occorso ad Álvaro Morata. A portare avanti i nerazzurri è stato Lautaro Martínez, che all’11’ ha finalizzato con freddezza all’angolino su assist illuminante di Luis Henrique, concretizzando la prima vera occasione del match.

L’avvio dell’Inter è stato aggressivo: diversi corner consecutivi e pressione alta, con Lautaro vicino al gol già al 1’. Il Como ha però risposto con buon possesso e combinazioni rapide, mostrando personalità e idee chiare soprattutto nella zona offensiva, con Rodriguez, Da Cunha e Addai spesso protagonisti.

Il momento chiave arriva alla mezz’ora: Morata, dopo un paio di giocate generose ma sfortunate, si ferma per un problema fisico che appare subito serio. Lo spagnolo è costretto al cambio al 32’, lasciando il posto a Douvikas. Il match si scalda anche sul piano dei contrasti: ammoniti Perrone e Diego Carlos, quest’ultimo per un intervento molto duro nel recupero. Addai prova a dare la scossa in velocità, mentre Inter sfiora il raddoppio su un paio di situazioni da corner, senza però trovare il guizzo decisivo.