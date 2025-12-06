Empoli–Palermo, i convocati di Inzaghi: out Giovane, Avella e Bardi
Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro l’Empoli, un match importante nella corsa dei rosanero ai piani alti della Serie B. Il tecnico ha chiamato 22 giocatori, confermando gran parte del gruppo a disposizione nelle ultime settimane.
I convocati rosanero
Portieri: 1 Gomis, 66 Joronen
Difensori: 3 Augello, 13 Bani, 19 Bereszynski, 23 Diakité, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni, 72 Veroli
Centrocampisti: 5 Palumbo, 6 Gomes, 8 Segre, 10 Ranocchia, 14 Vasic, 28 Blin, 63 Balaguss
Attaccanti: 9 Brunori, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 31 Corona
Resterà invece a riposo Samuel Giovane, che svolgerà un lavoro differenziato al Palermo CFA per un affaticamento. Assenti anche i portieri Michele Avella e Francesco Bardi, fermati da una sindrome influenzale.