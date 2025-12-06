Empoli–Palermo, i convocati di Inzaghi: out Giovane, Avella e Bardi

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 6, 2025

Il Palermo ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro l’Empoli, un match importante nella corsa dei rosanero ai piani alti della Serie B. Il tecnico ha chiamato 22 giocatori, confermando gran parte del gruppo a disposizione nelle ultime settimane.

I convocati rosanero

Portieri: 1 Gomis, 66 Joronen
Difensori: 3 Augello, 13 Bani, 19 Bereszynski, 23 Diakité, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni, 72 Veroli
Centrocampisti: 5 Palumbo, 6 Gomes, 8 Segre, 10 Ranocchia, 14 Vasic, 28 Blin, 63 Balaguss
Attaccanti: 9 Brunori, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 31 Corona

Resterà invece a riposo Samuel Giovane, che svolgerà un lavoro differenziato al Palermo CFA per un affaticamento. Assenti anche i portieri Michele Avella e Francesco Bardi, fermati da una sindrome influenzale.

Ultimissime

Empoli-Palermo: rosanero atterrati in Toscana

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 6, 2025

Empoli–Palermo, i convocati di Inzaghi: out Giovane, Avella e Bardi

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 6, 2025

Serie A: Inter avanti sul Como all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 6, 2025

Del Grosso dopo Benevento-Palermo Primavera: «Questione mentale, dobbiamo capitalizzare di più»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 6, 2025

Serie C Girone C: pari senza reti nei primi 45′ tra Giugliano e Team Altamura

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 6, 2025