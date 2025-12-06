Inzaghi presenta Empoli-Palermo: «Mercato? I miei vogliono restare»

Filippo Inzaghi chiude la conferenza pre-Empoli affrontando il tema del calciomercato e della crescita mentale del suo Palermo, ribadendo fermezza e fiducia nel gruppo rosanero.

Sul mercato appena aperto, il tecnico è chiaro:

«Da oggi si apre un periodo di calciomercato: cercherà di blindare i suoi? I calciatori vogliono tenersi stretta questa maglia, e voci di mercato mi interessano poco. Abbiamo una rosa che può fare grandi cose e pensare che il destino, per fortuna, è nelle nostre mani».

Poi il focus sull’avversario e su ciò che più conta per Inzaghi:

«Ho grande rispetto per l’Empoli come società e come squadra. Abbiamo provato determinate cose e mi interessa quello che fa la mia squadra, ma alla fine quelli che devono fare la differenza sono i miei giocatori. Mi auguro che i calciatori domani diano continuità a quanto fatto».

Infine un messaggio diretto alla sua squadra, che deve trasformare le prestazioni migliori in un’abitudine:

«Penso che la squadra abbia voglia di dimostrare che è forte, che dobbiamo dare continuità alle prestazioni. Fino ad ora abbiamo fatto bene alcune partite, altre meno, e ora serve continuità al lavoro. Mi auguro che da domani si veda».