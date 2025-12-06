Inzaghi presenta Empoli-Palermo: «Vasic? È ormai un titolare»

Filippo Inzaghi prosegue la presentazione di Empoli–Palermo, soffermandosi sul momento di Aljosa Vasic, protagonista della crescita rosanero nelle ultime settimane.

«Vasic ha l’opportunità di partire dal primo minuto domani? La situazione di Vasic può essere da insegnamento per tutti noi. Non sempre si deve pensare che dopo una partita sbagliata non si può stare nel Palermo. Ho fatto di tutto per convincerlo a rimanere: era impossibile, ma ho cercato di fargli capire che i fischi sarebbero diventati applausi, e l’altra sera è stato da insegnamento».

Il tecnico conferma però una valutazione fisica da sciogliere nelle prossime ore:

«Ha avuto un problema alla spalla e devo capire se è stato superato. Ormai lui è un titolare della squadra e di questo sono soddisfatto».

Poi lo sguardo alla partita con l’Empoli:

«Domani è una partita da fare nel migliore dei modi. Tutte le giochiamo per vincere, poi ci sono gli avversari. Noi vogliamo tornare a casa felici di aver fatto una buona prestazione».