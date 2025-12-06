Inzaghi presenta Empoli–Palermo: «Ora voglio continuità. Gyasi non vogliamo rischiarlo»

Filippo Inzaghi prosegue l’analisi della vigilia e, direttamente dallo stadio, illustra condizioni della rosa, valutazioni tecniche e aspettative in vista della sfida di domani contro l’Empoli.

«Gyasi ha fatto tutto l’allenamento con la squadra ma non vogliamo rischiarlo: se tutto andrà bene sarà disponibile con la Sampdoria. Gomes è rientrato, un rientro importante per noi: è stato fuori più di un mese ed è fondamentale per l’equilibrio della squadra. Abbiamo Avella e Bardi influenzati: vediamo se riusciamo a recuperarne uno, altrimenti verrà convocato un giovane della Primavera. Giovane era un po’ affaticato e da lunedì sarà di nuovo a disposizione».

Sul piano tattico, Inzaghi chiarisce gli sviluppi del lavoro settimanale:

«Questa squadra ha raggiunto una fase di non possesso importante. Dovevamo migliorare la fase di possesso e contro la Carrarese abbiamo fatto bene. Domani sarà un altro banco di prova e sarà fondamentale giocare tecnicamente con qualità».

E ribadisce il concetto tecnico–mentale chiave che chiede ai suoi:

«Non voglio più passi indietro. Alcuni dei ragazzi hanno fatto una gara straordinaria contro la Carrarese e devono ripeterla. Quello deve diventare la normalità».