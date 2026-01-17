Primavera Palermo, Del Grosso: «Vittoria importante, ma il cammino è lungo»

Cristiano Del Grosso, allenatore della Primavera del Palermo, ha commentato la vittoria contro la Ternana: «Oggi i ragazzi sono stati bravi sul piano mentale a gestire tutti i momenti della partita. L’errore commesso all’inizio e il gol subito su calcio di rigore alla fine del primo tempo avrebbero potuto abbatterci».

«Nel secondo tempo siamo entrati con la convinzione di potere ribaltare la gara mostrando grande attenzione a ogni dettaglio. Questa è la mentalità giusta – ha aggiunto Del Grosso – sono contento per la squadra che deve godersi questa vittoria. Siamo consapevoli di non aver fatto ancora nulla, il cammino è lungo ma abbiamo tutte le carte in regola per risalire la classifica».