Serie B, pari all'intervallo tra Reggiana e Cesena. Annullato gol a Shpendi

Gennaio 17, 2026

Si è appena concluso il primo tempo tra Reggiana e Cesena con il punteggio di 1-1, dopo una frazione intensa e combattuta.

La Reggiana era passata in vantaggio al 27’ grazie a Portanova, che ha finalizzato in rete un preciso assist di Charlys. La risposta del Cesena non si è fatta attendere: al 30’ Charlys commette un fallo in area e concede un rigore, trasformato da Shpendi per il momentaneo pareggio.

Un gol di Shpendi al 45’ era sembrato dare il sorpasso agli ospiti, ma è stato annullato per fuorigioco, lasciando il match sull’1-1. La partita rimane aperta e molto equilibrata in vista della seconda frazione.

