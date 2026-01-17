Palermo-Spezia, raggiunta quota 24.345 biglietti

Il Palermo vola verso la sfida di domani contro lo Spezia con un entusiasmo crescente tra i tifosi. La società ha ufficializzato sui propri canali social di aver superato la quota di 24.345 biglietti venduti, segno di un forte coinvolgimento e sostegno da parte della curva rosanero.

Questo dato testimonia quanto la squadra stia riuscendo a galvanizzare il pubblico, che si prepara a vivere un pomeriggio di grande calcio allo stadio. La presenza massiccia dei tifosi rappresenta un vero e proprio “dodicesimo uomo” in campo, pronto a spingere i giocatori verso un risultato importante.

