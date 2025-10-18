Primavera 2, il Palermo torna a vincere: 2-0 al Cosenza con Di Mitri e Grippa

Il Palermo Primavera rialza la testa e conquista la sua prima vittoria stagionale nel campionato Primavera 2 – Girone B battendo il Cosenza per 2-0 allo stadio Pasqualino di Carini. Una prova di carattere e concentrazione per i ragazzi di Del Grosso, capaci di sbloccarsi dopo un avvio di stagione complicato.

I rosanero partono fortissimo e sfiorano subito il vantaggio con Di Mitri, che impegna il portiere ospite Le Rose con due conclusioni ravvicinate. All’11’ arriva il meritato vantaggio: sugli sviluppi di un corner, Agrelli stende proprio Di Mitri in area e l’arbitro assegna il rigore. Dal dischetto si presenta il capitano rosanero che spiazza l’estremo difensore e fa 1-0.

Il Palermo gioca con intensità, tiene il pallino del gioco e costruisce più volte il raddoppio, sfiorato da Ribaudo e ancora da Di Mitri, fermato dalla traversa nella ripresa. Il Cosenza prova a reagire con qualche iniziativa di Mazzulla e Martino, ma la retroguardia rosanero si dimostra compatta e attenta.

Nel finale, dopo una partita ben gestita, arriva il sigillo che chiude i conti: al 90’ De Oliveira parte in contropiede e serve a Grippa l’assist perfetto per il 2-0 definitivo.

Una vittoria importante per il Palermo, che ritrova fiducia e morale dopo un periodo difficile e si rimette in corsa in classifica.