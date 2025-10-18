Scontri tra ultras prima di Pisa-Verona: tensione e feriti in via Piave (VIDEO)

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2025

PISA – Pomeriggio di violenza alla vigilia della gara di Serie B tra Pisa e Verona, in programma alle 15. Come riportato da La Nazione, si sono verificati gravi scontri tra tifosi delle due squadre nella zona di via Piave, a poca distanza dallo stadio “Arena Garibaldi-Romeo Anconetani”.

Le due tifoserie si sarebbero affrontate con bastoni, mazze e caschi, dando vita a una vera e propria guerriglia urbana. Sono stati esplosi fumogeni e bombe carta, mentre numerosi video circolati sui social mostrano scene di panico con cittadini e commercianti costretti a rifugiarsi nei negozi per evitare di essere coinvolti.

La situazione è rimasta tesa per diversi minuti e sul posto sono intervenute in forze le unità della Polizia e dei Carabinieri per disperdere i gruppi e ristabilire l’ordine. Secondo quanto riferito dal quotidiano, si registrano diversi feriti e ingenti danni a vetrine, auto e attività commerciali lungo la via.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare i responsabili degli scontri, mentre la Prefettura di Pisa valuta ulteriori provvedimenti per garantire la sicurezza in vista del match.

 

Ultimissime

Del Grosso dopo Palermo-Cosenza 2-0: «Felice per i ragazzi, raccogliamo i frutti del lavoro settimanale»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2025

Serie B, risultati e classifica live: Monza e Carrarese avanti

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2025

Dionisi: «Qui devo solo allenare, e non è sempre così». Prime parole da tecnico dell’Empoli

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2025

Gravina sui playout: «Tutto nel rispetto delle regole, nessuna ostilità verso la Salernitana»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2025

Venezia, Stroppa presenta il match contro l’Empoli: «Dionisi lo conosco bene, l’Empoli resta una squadra forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2025