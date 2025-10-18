Gela-Athletic Club Palermo, Ferraro: «Servirà la partita perfetta» I convocati

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2025

PALERMO – Dall’Eccellenza alla Serie D, la sfida si rinnova. Otto mesi dopo l’ultimo confronto e dopo un testa a testa mozzafiato nella passata stagione, Gela e Athletic Club Palermo tornano ad affrontarsi, stavolta sul palcoscenico nazionale. Domenica alle 15.30, allo stadio “Vincenzo Presti”, andrà in scena la gara valida per l’ottava giornata del girone I.

I nerorosa di Emanuele Ferraro si troveranno di fronte una formazione reduce da tre sconfitte consecutive, ma costruita con ambizioni importanti e con un organico di categoria superiore.

«Affrontiamo una squadra di tutto rispetto, molto organizzata e con giocatori di grande qualità – ha dichiarato mister Ferraro –. Per portare a casa punti servirà la partita perfetta, dovremo mantenere la concentrazione altissima e sbagliare il meno possibile. In questo momento paghiamo ogni minima disattenzione, perciò sarà fondamentale la solidità mentale».

Ferraro ha convocato 23 giocatori per la trasferta di Gela. Restano indisponibili per squalifica Roberto Crivello e Giandomenico Panaro, mentre Gabriel Zaic e Marco Fastiggi, reduci da infortunio, hanno ripreso ad allenarsi solo parzialmente con il gruppo.

Convocati Athletic Club Palermo
Portieri: Bitzinis, Di Maria, Greliak
Difensori: Mazzotta, Mori, Palumbo, Rampulla, Sanchez, Torres, Vesprini
Centrocampisti: Anzelmo, Bongiovanni, Bova, Concialdi, Faccetti, Lores Varela, Maurino, Zalazar
Attaccanti: Bonfiglio, Bustos, Martinez, Matera, Micoli

Ferraro si affiderà ancora alla compattezza di squadra e al gioco corale per tentare il colpo esterno su un campo tradizionalmente difficile. L’obiettivo è tornare a fare punti e confermare la crescita mostrata nelle ultime giornate.

