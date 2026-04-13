Presidenza FIGC: i risultati della prima votazione

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
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Nuovo aggiornamento dall’assemblea di Lega Serie A in corso a Milano, dove si sta delineando sempre più chiaramente il quadro per la candidatura alla presidenza della FIGC.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nella prima votazione sarebbero già 17 i club favorevoli al nome di Giovanni Malagò. Un numero significativo, che conferma come il presidente del CONI sia al momento il candidato nettamente in vantaggio per raccogliere l’indicazione ufficiale della Serie A in vista delle elezioni federali di giugno.


Dietro questa forte spinta ci sarebbe anche il lavoro delle ultime ore di dirigenti influenti come Giuseppe Marotta e Aurelio De Laurentiis, tra i principali sostenitori della candidatura di Malagò.

Nonostante i numeri già molto chiari, la partita non è ancora del tutto chiusa. Alcuni club, infatti, starebbero ancora riflettendo e potrebbero avanzare ulteriori perplessità prima di arrivare a una decisione definitiva. Le prossime ore saranno quindi decisive per capire se si arriverà a una convergenza totale o se emergeranno nuove alternative.

La corsa alla successione di Gabriele Gravina entra così nella sua fase più concreta, con Malagò sempre più vicino a diventare il candidato ufficiale della Serie A.

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