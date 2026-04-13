Sampdoria, l’ex rosa Henderson verso il rientro

La Sampdoria intravede segnali incoraggianti in vista della volata salvezza. In un momento decisivo della stagione, i blucerchiati potrebbero ritrovare una pedina importante come Liam Henderson, ex centrocampista del Palermo.

Dopo settimane difficili, condizionate da problemi muscolari che ne hanno limitato fortemente l’impiego, lo scozzese sembra finalmente vicino al rientro. Come riportato nelle ultime ore, Henderson ha intensificato il lavoro a Bogliasco e potrebbe tornare tra i convocati già per la prossima sfida contro il AC Monza.





Per l’allenatore Attilio Lombardo si tratterebbe di un recupero prezioso, soprattutto in questa fase cruciale della stagione, dove ogni dettaglio può fare la differenza nella corsa alla permanenza in categoria. Difficile immaginare Henderson titolare fin da subito, ma il suo contributo a gara in corso potrebbe rivelarsi determinante.