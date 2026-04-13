Avellino, Iannarilli e il gol al 95′: «Fondamentale per la salvezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
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Antony Iannarilli torna in campo dopo sei mesi e si prende subito la scena: il portiere dell’Avellino segna di testa al 95’ l’1-1 contro il Catanzaro, svettando su corner di Insigne. Dopo il check del VAR, esplode la festa sotto la curva.

Per il classe ’90 è il secondo gol in carriera, dopo quello realizzato nel 2015 con il Gubbio, sempre nei minuti finali. Un pomeriggio speciale per l’ex Ternana, protagonista anche della promozione in Serie B della scorsa stagione.


Cresciuto nella Lazio e formatosi tra Serie C e D, Iannarilli ha superato anche un grave infortunio nel 2013, quando rischiò la vita dopo l’asportazione della milza. Oggi si gode un ritorno indimenticabile, dedicando il gol alla famiglia e alla compagna dopo mesi difficili.

Queste le sue dichiarazioni, riportate da TuttoAvellino.it:

«Ho rivisto il gol tante volte e ogni volta mi lascia sensazioni nuove. Avevo già segnato una rete simile una decina di anni fa, in Serie C con il Gubbio, ma farlo oggi, in Serie B, ad Avellino, in una partita così importante per la salvezza, è stato fondamentale. Avevo la sensazione che la palla fosse entrata, ma finché non c’è certezza resta sempre un dubbio. I compagni, però, mi hanno subito rassicurato: “È gol, è entrata”. Dopo qualche attimo di attesa, è arrivata l’esplosione di gioia».

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