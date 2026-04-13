Venezia, scoppia il caso arbitri. “Trattamento diverso rispetto a Palermo e Sampdoria”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (4) stroppa inzaghi

VENEZIA – Il Venezia resta padrone del proprio destino nella corsa alla Serie A, ma non mancano le polemiche. Come evidenzia Marco Bampa su Il Gazzettino di Venezia, il pareggio contro l’Entella non può essere ridotto all’episodio dell’espulsione di Schingtienne, arrivata quando il risultato era già sull’1-1.

Marco Bampa su Il Gazzettino di Venezia sottolinea come il mancato successo sia figlio di diversi fattori: le occasioni sprecate per chiudere la gara, un calo di concentrazione a inizio ripresa e anche un pizzico di sfortuna, come il gol annullato ad Adorante per un fuorigioco minimo. Nonostante ciò, i lagunari restano in vetta e con un obiettivo chiaro: raggiungere quota 81 punti per blindare la promozione diretta.


Il confronto con le inseguitrici resta serrato. Come rimarca Marco Bampa su Il Gazzettino di Venezia, il Monza si è riportato a -3 grazie al successo sul Bari, mentre il Frosinone resta pienamente in corsa. In questo scenario, il Venezia mantiene comunque un vantaggio importante, potendo contare sul proprio cammino senza dipendere dagli altri.

Diverso il discorso per il Palermo. Il Gazzettino di Venezia evidenzia come i rosanero, pur essendo stati a lungo dietro in classifica, abbiano beneficiato di un numero maggiore di direzioni arbitrali affidate a fischietti internazionali rispetto ai lagunari. Un dato che alimenta il confronto tra le big del campionato.

Ancora più curioso il caso della Sampdoria. Marco Bampa su Il Gazzettino di Venezia mette in luce come i blucerchiati, pur navigando nelle zone basse della classifica, abbiano ricevuto ben otto designazioni con arbitri internazionali, il doppio rispetto al Venezia. Un’anomalia che viene ricondotta anche al peso della piazza e al contesto ambientale di Marassi.

Le parole di Stroppa nel post gara contro l’Entella aprono poi un altro fronte. Come sottolinea Marco Bampa su Il Gazzettino di Venezia, il tecnico si è lamentato per un rigore non concesso, facendo un paragone diretto con un episodio favorevole al Monza nelle settimane precedenti. Un segnale di fastidio per una gestione arbitrale ritenuta poco uniforme.

Il tema, dunque, non è solo tecnico ma anche di equilibrio nelle decisioni. Il Venezia non parla di complotti, ma – come evidenzia Marco Bampa su Il Gazzettino di Venezia – chiede maggiore attenzione nella designazione degli arbitri, soprattutto in un momento decisivo della stagione.

Con tre squadre racchiuse in pochi punti e quattro giornate ancora da giocare, ogni episodio può fare la differenza. E il Venezia, pur restando in testa, sa di non potersi permettere cali né dentro né fuori dal campo.

Altre notizie

csm_Iannarilli_gol_290a78988b

Avellino, Iannarilli e il gol al 95′: «Fondamentale per la salvezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (93) Henderson

Sampdoria, l’ex rosa Henderson verso il rientro

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
7483bdfa64553d9a3fb759c50fc9bfa5-61983-oooz0000

Presidenza FIGC: i risultati della prima votazione

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
Giovanni-Malagò-1280x720-1

Presidenza FIGC: Malagò in vantaggio, ma non c’è ancora l’unanimità

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (16) tifosi

Palermo-Cesena, biglietti in vendita: tutte le info su prezzi, settori e modalità d’acquisto

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
Screenshot 2026-04-13 090505

Makinwa e l’affare Lazio-Palermo risolto…con il rosario. Il racconto nel libro su Rino Foschi

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
69dc129196ed0

Mutti si racconta: «La Serie A mi annoia. Zamparini? Faceva volare i piatti»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
Screenshot 2026-04-13 074059

Il Resto del Carlino: “Cesena, playoff in bilico: a Palermo serve una risposta”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
Palermo Sudtirol primo tempo 2-0 (7) POHJANPALO PALUMBO AUGELLO

Giornale di Sicilia: “Pohjanpalo, il gol manca ma l’assist resta: il finlandese trascina il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
Palermo Avellino 2-0 (94)

Giornale di Sicilia: “Palermo, filotto e aiuti per inseguire la A: quattro gare per crederci ancora”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
palermo pescara 5-0 (176) inzaghi

Giornale di Sicilia: “Palermo, non solo 3-4-2-1: Inzaghi cambia volto, il modulo ora è variabile”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
Screenshot 2026-04-13 064851

Palermo, relax finito: i rosa tornano al lavoro

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo venezia 0-0 serie B (4) stroppa inzaghi

Venezia, scoppia il caso arbitri. “Trattamento diverso rispetto a Palermo e Sampdoria”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
csm_Iannarilli_gol_290a78988b

Avellino, Iannarilli e il gol al 95′: «Fondamentale per la salvezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (93) Henderson

Sampdoria, l’ex rosa Henderson verso il rientro

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
7483bdfa64553d9a3fb759c50fc9bfa5-61983-oooz0000

Presidenza FIGC: i risultati della prima votazione

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
Giovanni-Malagò-1280x720-1

Presidenza FIGC: Malagò in vantaggio, ma non c’è ancora l’unanimità

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026