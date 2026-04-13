Serie B, stangata e squalifiche: stop per Schingtienne e Peda, multe a Pescara e Padova

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 13, 2026
PALERMO MANTOVA PEDA

MILANO – Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 15ª giornata di ritorno di Serie B. Il comunicato ufficiale n.149, firmato dal giudice Emilio Battaglia, fotografa una giornata caratterizzata da squalifiche, ammende e numerose ammonizioni.

Tra i provvedimenti più rilevanti spicca la squalifica di Joel Marcel Schingtienne del Venezia. Il difensore lagunare dovrà fermarsi per una giornata, con annessa ammenda di 2.000 euro, per aver colpito con uno schiaffo un avversario a gioco fermo durante la gara contro l’Entella. Stop di un turno anche per Nicolò Brighenti del Catanzaro, espulso per doppia ammonizione.


Capitolo Palermo: squalifica per una giornata per Patryk Peda, già diffidato, che salterà così la prossima gara. Tra gli ammoniti figurano anche Palumbo e Ranocchia, entrambi giunti rispettivamente alla settima e sesta sanzione stagionale.

Non solo espulsioni: tra i calciatori non espulsi arriva lo stop per Emile Mehdi Dorval del Bari, fermato per una giornata con ammenda di 1.500 euro per simulazione, essendo già diffidato. Squalificati per un turno anche Beyuku-Bowutankoyi (Modena), Petriccione (Catanzaro), Squizzato (Entella), Trimboli (Mantova) e Zanon (Carrarese).

Sul fronte disciplinare delle società, ammenda pesante per il Pescara: 7.000 euro per non aver impedito l’ingresso in campo di un tifoso che ha assunto atteggiamenti intimidatori nei confronti di un assistente arbitrale. Multa da 3.000 euro invece per il Padova, a causa del lancio di oggetti di carta sul terreno di gioco da parte dei propri sostenitori.

Nessuna sanzione, invece, per le altre società coinvolte nell’utilizzo di materiale pirotecnico (tra cui Avellino, Frosinone, Juve Stabia, Monza, Reggiana e Spezia), grazie alle attenuanti previste dal regolamento.

L’elenco degli ammoniti è particolarmente lungo e coinvolge diversi protagonisti del campionato. Tra questi Busio e Haps del Venezia, Valzania del Pescara, Bandinelli dello Spezia e Sounas dell’Avellino. Da segnalare anche le diffide per Hasa (Carrarese) e Meazzi (Pescara).

Sanzioni anche per simulazione: ammonizione e ammenda di 1.500 euro per Bracaglia del Frosinone e Romano dello Spezia.

Infine, capitolo allenatori: seconda sanzione per Abate della Juve Stabia, mentre Breda del Padova riceve la prima ammonizione.

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