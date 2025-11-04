Premier League, calciatore minacciato con una pistola: è italiano

Lo ha rivelato ieri il quotidiano inglese The Times: un calciatore della Premier League sarebbe stato minacciato con una pistola in una strada del nord di Londra da un agente sportivo. L’identikit fornito dalla stampa britannica parla di un giovane procuratore che assiste diversi calciatori di primo piano nel panorama inglese.

Come riporta Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, la vicenda coinvolgerebbe indirettamente anche l’Italia. Il giocatore oggetto delle minacce sarebbe infatti Destiny Udogie, difensore del Tottenham e della Nazionale italiana.

Il giovane calciatore, con un passato all’Udinese, avrebbe avuto contatti con più agenti prima di scegliere quello più adatto alla propria carriera. Tra questi ci sarebbe anche il procuratore trentenne al centro dell’inchiesta, che – secondo quanto trapelato – non avrebbe gradito il rifiuto di Udogie.

L’agente, descritto come capo di una nota agenzia internazionale, è stato interrogato dalla polizia britannica con l’accusa di estorsione, guida senza patente e possesso illegale di armi da fuoco. Dopo l’interrogatorio, è stato rilasciato su cauzione in attesa di ulteriori sviluppi.

Le indagini, riferisce ancora TuttoMercatoWeb.com, sono tuttora in corso per chiarire i contorni della vicenda e accertare eventuali responsabilità.