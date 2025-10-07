Pohjanpalo, esplode l’amore dei tifosi rosanero: pioggia di commenti al post su Instagram. Anche Amauri risponde

Un semplice «Forza Palermo 💗🖤» è bastato a scatenare l’entusiasmo dei tifosi rosanero. Joel Pohjanpalo, protagonista assoluto di questo avvio di stagione, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto che lo ritrae in maglia rosa, raccogliendo in poche ore centinaia di commenti e migliaia di like.

Tra i primi a rispondere c’è stato anche il profilo ufficiale del club, che ha commentato con un inequivocabile «Amunì 💗🖤», segno di un legame sempre più forte tra la squadra e la tifoseria. Ma a sorprendere è stato soprattutto il messaggio di un grande ex: Amauri, uno degli idoli della storia recente del Palermo, che ha voluto scrivere semplicemente «Bomber 💗🖤👏👏👏», un tributo diretto all’attuale centravanti rosanero.

In poche ore il post di Pohjanpalo è diventato virale, con centinaia di messaggi da parte dei tifosi, molti dei quali hanno sottolineato l’impatto del giocatore finlandese, arrivato in estate e già decisivo in campo e nello spogliatoio.

Un gesto semplice ma significativo, quello di Pohjanpalo, che conferma il legame crescente tra l’attaccante e la piazza di Palermo. Un legame che, anche sui social, continua a colorarsi di rosa e nero.

