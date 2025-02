Pohjanpalo e Audero, un ritorno speciale: ora il Barbera li aspetta da protagonisti

Secondo quanto riportato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia oggi in edicola, la sfida contro il Mantova segnerà un momento speciale per due nuovi volti del Palermo, Joel Pohjanpalo ed Emil Audero, che per la prima volta metteranno piede al Renzo Barbera da giocatori rosanero.

Il legame tra Pohjanpalo e il Palermo è nato in circostanze curiose: lo scorso 15 marzo, il finlandese, con una doppietta realizzata con la maglia del Venezia, aveva praticamente infranto le speranze del Palermo di entrare nei playoff. Nonostante ciò, i tifosi rosanero lo avevano applaudito al momento della sua sostituzione, in una scena rara nel calcio. Ora il numero 19 si presenta ai suoi nuovi tifosi con una missione completamente diversa: far sognare il Barbera con i suoi gol.

Anche per Audero, quello di domani sarà un ritorno particolare. Nel 2018, il portiere affrontò il Palermo con la maglia del Venezia, ma il suo sogno promozione si infranse contro i rosanero, che eliminarono i lagunari nella semifinale playoff. Adesso, però, il destino gli regala una nuova opportunità: diventare un punto di riferimento per la squadra di Dionisi e difendere i pali del Barbera.

Come evidenziato da Orifici sul Giornale di Sicilia, sia Pohjanpalo che Audero hanno già percepito l’entusiasmo dell’ambiente palermitano e sanno che, da domani, il loro legame con il Barbera entrerà nel vivo. Contro il Mantova, il pubblico rosanero aspetta di vederli protagonisti.