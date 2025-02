Gds: “Ranocchia si sblocca, il Palermo ha un’arma in più per la corsa ai playoff”

Secondo quanto riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia oggi in edicola, il Palermo ritrova un Ranocchia goleador, un’arma fondamentale per il finale di stagione. Il numero 10 rosanero si è finalmente sbloccato contro lo Spezia, tornando a segnare dopo mesi in cui aveva messo a referto solo assist. Un gol che potrebbe rappresentare la svolta per il suo rendimento offensivo, soprattutto considerando che febbraio è il mese in cui storicamente si scatena: lo scorso anno, con la Juventus, aveva segnato tutte e quattro le sue reti stagionali proprio in questo periodo.

Come evidenziato da Arena sul Giornale di Sicilia, il Palermo ha bisogno del miglior Ranocchia per trovare equilibrio nella fase offensiva. Contro il Mantova, Dionisi potrebbe affidargli un ruolo centrale nel supporto a Pohjanpalo, sfruttando la sua capacità di inserimento e di creare gioco tra le linee.

La crescita di Ranocchia potrebbe essere determinante anche per evitare situazioni già viste in stagione: troppi punti persi dopo essere andati in vantaggio e difficoltà nel chiudere le partite. Con il suo apporto in zona offensiva, il Palermo può aumentare il proprio peso in attacco e gestire meglio le gare senza abbassare il ritmo.

Adesso, con il Barbera pronto a spingere la squadra, l’obiettivo è dare continuità alla prestazione contro lo Spezia. Dionisi sa che il miglior Ranocchia può essere il valore aggiunto per la rincorsa ai playoff.