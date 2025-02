Palermo Primavera, sfida impegnativa contro la Ternana per rilanciarsi

Secondo quanto riportato da Vincenzo Burgio sul Giornale di Sicilia oggi in edicola, la Primavera del Palermo torna in campo oggi con l’obiettivo di riscattarsi dopo le due sconfitte consecutive contro Pescara e Salernitana. La squadra di Del Grosso, attualmente al sesto posto, affronta una Ternana lanciatissima, terza in classifica, in un match che si preannuncia complicato.

Il Pasqualino di Carini sarà il teatro della sfida, con i rosanero chiamati a una prova di carattere per ritrovare la vittoria e consolidare la propria posizione in zona playoff. I precedenti sorridono al Palermo: nei 13 confronti diretti, i rosanero hanno ottenuto 7 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte.

Come evidenziato da Burgio sul Giornale di Sicilia, servirà una prestazione attenta per interrompere la striscia negativa e rimettersi in corsa nella parte alta della classifica.