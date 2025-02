Novellino: «Il Palermo ha fatto gran mercato, non capisco cosa non vada»

L’ex allenatore del Palermo, Walter Novellino intervistato da Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, ha commentato la sconfitta dei granata contro il Bologna, ritenendola immeritata. Ha elogiato la squadra, sottolineando le buone prestazioni di Elmas e Vlasic, e ha riconosciuto l’importanza della vittoria per il Bologna.

Riguardo al Milan, Novellino ha difeso l’allenatore Conceição dalle critiche, invitando a dare continuità al modulo. Sul Verona, ha espresso fiducia nella salvezza sotto la guida di Zanetti. Ha poi parlato della Sampdoria, reduce da due vittorie importanti, e del Palermo, deludente nonostante un buon mercato. Infine, ha elogiato l’acquisto di Lapadula da parte dello Spezia, considerandolo un colpo promettente.

«Peccato per il risultato, davvero. Il Torino non meritava la sconfitta».

Che Toro ha visto?

«È vivo. Elmas e Vlasic sono giocatori importanti, in salute. Bene anche il Bologna, vittoria importantissima. Italiano fa bene ad essere contento».

Stasera gioca il Milan. Contro il Verona.

«Troppe critiche a Conceicao. Proverei a dare continuità al modulo, bisogna dare fiducia. Vedo troppe polemiche contro il Milan».

E l’Hellas?

«Un periodaccio. Ma si salverà. Ha in panchina un allenatore molto valido come Zanetti».

La sua Samp viene da alcuni risultati importanti.

«Si, ma oggi occhio a Castori. La Samp si è ripresa, ha fatto due vittorie importanti. Ossigeno».

Delude il Palermo.

«Non riesco a capire. Ha fatto un gran mercato, ma non capisco cosa non vada. Il campionato è lungo, i playoff li farà. Ma non vedo entusiasmo».

Lo Spezia ha piazzato il colpo Lapadula.

«Ci credono, tanto. È un bel colpo. Può fare bene».