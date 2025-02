Gds: “Palermo, porta chiusa con le neopromosse. Caccia al terzo clean sheet contro il Mantova”

Secondo quanto riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia oggi in edicola, il Palermo ha mostrato una tenuta difensiva solida nei confronti con le squadre neopromosse in questa stagione, riuscendo a mantenere la porta inviolata in due delle cinque gare già disputate contro formazioni provenienti dalla Serie C.

Domani al Barbera arriva il Mantova, squadra che dopo un avvio di stagione brillante ha rallentato nelle ultime settimane. Per i rosanero sarà l’occasione di consolidare la propria crescita difensiva e centrare il terzo clean sheet contro una neopromossa.

Come evidenziato da Arena sul Giornale di Sicilia, nelle ultime sfide casalinghe contro squadre salite dalla C, il Palermo ha saputo imporre la propria solidità, soprattutto al Barbera, dove ha concesso pochissimi spazi agli avversari. L’unico ko è arrivato contro la Ternana, mentre nei match contro Reggiana e Catanzaro la difesa ha risposto presente.

Un dato interessante riguarda i pochi gol subiti in casa nel 2024: nelle ultime quattro partite giocate al Barbera, il Palermo ha subito appena tre reti, dimostrando una crescita importante nella fase difensiva. Dionisi vuole continuare su questa strada e, contro il Mantova, l’obiettivo sarà confermare la solidità mostrata nelle gare precedenti.