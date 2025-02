Gds: “Palermo, Dionisi cambia ancora. Contro il Mantova c’è il doppio trequartista”

Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia oggi in edicola, il tecnico del Palermo, Alessio Dionisi, sta valutando nuove soluzioni tattiche in vista della sfida contro il Mantova. La squadra rosanero è chiamata a dare continuità alla crescita vista nelle ultime partite, facendo leva su una maggiore solidità difensiva e una fase offensiva più efficace.

L’allenatore starebbe pensando di adottare il 3-4-2-1, con Brunori e Verre a supporto del nuovo centravanti Pohjanpalo, per sfruttare al massimo la qualità tra le linee. Un’idea alternativa al 3-5-2, modulo utilizzato nelle ultime settimane, ma che potrebbe rivelarsi meno incisivo contro un Mantova ben organizzato.

In difesa, confermato Audero tra i pali, mentre la linea a tre sarà guidata da Magnani, con Baniya e Ceccaroni ai lati. A centrocampo, Blin e Ranocchia formeranno la coppia in mediana, con Diakité e Pierozzi sulle fasce. Da valutare le condizioni di Nikolaou e Di Francesco, entrambi a rischio forfait.

Dionisi vuole una squadra più incisiva nella fase offensiva e, come sottolineato da Radicini sul Giornale di Sicilia, una chiave tattica sarà la capacità di occupare meglio gli spazi in attacco, favorendo inserimenti e sovrapposizioni. Con il Mantova, la pressione sarà tutta sui rosanero, chiamati a sfruttare il fattore Barbera per riprendere la corsa playoff