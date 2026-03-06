Repubblica: “Pohjanpalo re d’Europa. Nessuno ha fatto meglio nei tornei top di serie B”

Joel Pohjanpalo continua a trascinare il Palermo con un rendimento da vero bomber internazionale. Come racconta Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, l’attaccante finlandese sta vivendo uno dei momenti più prolifici della sua carriera: nelle ultime sette giornate ha segnato praticamente a ogni partita, rimanendo a secco soltanto nella trasferta contro la Sampdoria.

Secondo quanto evidenzia Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, il numero 20 rosanero ha timbrato il cartellino contro Bari, Empoli – con una doppietta – Entella, Südtirol, Pescara e Mantova. Un rendimento che lo porta a guidare la classifica marcatori della Serie B con 19 gol in 28 giornate.





Il dato diventa ancora più impressionante se confrontato con gli altri campionati europei di seconda divisione. Come sottolinea ancora Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, nessun capocannoniere dei principali tornei cadetti di Inghilterra, Spagna, Francia e Germania ha segnato quanto Pohjanpalo. Il più vicino è lo sloveno Zan Vipotnik dello Swansea con 16 reti, ma realizzate in 35 giornate. In Spagna guida Arribas dell’Almeria con 15 gol, in Francia Bentayeb del Troyes è a quota 13 e in Germania Kallman dell’Hannover ha realizzato 13 reti.

Il confronto con i grandi bomber d’Europa rende ancora più evidente la stagione straordinaria del centravanti rosanero. Come ricorda Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, Pohjanpalo si colloca appena sotto il podio dei goleador dei principali campionati europei alle spalle di Kane, Mbappé e Haaland, riuscendo persino a fare meglio, in termini di gol stagionali, di Lautaro Martínez.

Il rapporto tra il finlandese e il Palermo è ormai consolidato. In totale con la maglia rosanero ha segnato 28 reti, diventando uno dei punti di riferimento dell’attacco. Dopo un finale di stagione scorso più complicato sotto la gestione Dionisi, il nuovo corso tecnico guidato da Filippo Inzaghi ha restituito al bomber la continuità che lo aveva contraddistinto già ai tempi del Venezia.

Nel campionato in corso Pohjanpalo ha già firmato tre doppiette e una tripletta, sfiorando anche la quarta marcatura multipla nella gara contro il Mantova. In quell’occasione aveva tentato di deviare di testa il tiro di Ranocchia che ha poi sbloccato la partita, arrivando persino a esultare prima che la rete venisse assegnata al compagno.

Il suo nome è ormai stabilmente tra quelli dei grandi bomber della Serie B. In termini assoluti, come sottolinea Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, Pohjanpalo è già quarto tra gli attaccanti in attività del campionato cadetto con 69 gol, dietro a Massimo Coda, Leonardo Mancuso e Pietro Iemmello. Un dato ancora più significativo se si considera che il finlandese ha raggiunto questa cifra in appena 112 presenze, meno di tutti gli altri attaccanti della graduatoria.

Numeri che raccontano la stagione del Palermo e che confermano quanto il rendimento del centravanti finlandese sia decisivo nella corsa ai vertici del campionato.