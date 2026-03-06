Segre: «Dieci battaglie per il Palermo, solo uniti possiamo arrivare in alto»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
PALERMO MANTOVA SEGRE

Il Palermo continua la sua corsa nelle zone alte della classifica e tra i protagonisti della stagione rosanero c’è Jacopo Segre. Il centrocampista, vicecapitano della squadra, è diventato uno dei simboli dell’identità costruita da Inzaghi: corsa, sacrificio e leadership. Nell’intervista concessa a Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, Segre ha raccontato il momento della squadra e le prospettive del finale di stagione.

Come emerge dall’intervista di Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il centrocampista rosanero ha sottolineato l’importanza della vittoria contro il Mantova arrivata dopo il passo falso di Pescara. «Dopo un ko l’importante era ritrovare la nostra identità, quella che abbiamo avuto in tutte le scorse partite, ed è stato importantissimo perché l’abbiamo mostrata in una gara difficile che poi, per varie vicissitudini, è diventata tosta. Però abbiamo retto bene. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra: abbiamo lottato fino alla fine e abbiamo portato a casa tre punti fondamentali, perché da ora in poi ci aspettano delle finali. Poi è stata anche la nona vittoria consecutiva in casa».


Nell’intervista raccolta da Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, Segre ha parlato anche del ruolo fondamentale del pubblico del Barbera, tornato a essere uno dei punti di forza della stagione rosanero. «Quando entri in quel campo senti veramente il tifoso che entra dentro la tua pelle e ti spinge, anche quando sei stanco, a dare tutto fino all’ultimo secondo. Regalare gioie ai nostri tifosi penso sia la cosa più bella».

Il centrocampista rosanero ha poi indicato quale potrà essere l’elemento decisivo nel rush finale del campionato. Come sottolineato ancora da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la squadra dovrà puntare soprattutto sulla forza del gruppo. «Sicuramente il fattore mentale. Saranno dieci battaglie e occorre essere mentalmente pronti a tutto. Serve essere gruppo, come stiamo dimostrando da inizio anno. Tutte le partite si vincono con l’unione e soprattutto con la forza di volontà. Bisogna fare quello che stiamo facendo sempre, con grandissima positività e con il sorriso stampato in faccia, perché solo così si ottengono grandi cose».

