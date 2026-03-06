Corriere dello Sport: “Carrarese-Palermo, le probabili formazioni: Inzaghi senza Pierozzi e Blin”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Palermo Mantova gyasi

Carrarese e Palermo si preparano alla sfida del prossimo turno di Serie B con diverse scelte ancora da definire, tra rientri e assenze pesanti. Come riporta il Corriere dello Sport, la squadra di Calabro dovrebbe ritrovare alcuni titolari mentre il Palermo di Inzaghi dovrà fare i conti con due squalifiche importanti.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in casa Carrarese si va verso il ritorno dal primo minuto di Imperiale nel reparto difensivo. A centrocampo potrebbe invece ritrovare spazio Parlanti, mentre davanti la coppia offensiva dovrebbe essere formata da Rubino e Finotto.


Come evidenzia ancora il Corriere dello Sport, la squadra toscana dovrebbe schierarsi con il consueto sistema a tre in difesa e cinque a centrocampo, puntando sulla spinta degli esterni per supportare le due punte.

Situazione diversa per il Palermo. Il Corriere dello Sport sottolinea come Inzaghi debba fare i conti con le squalifiche di Pierozzi e Blin, due assenze che costringeranno il tecnico rosanero a rivedere l’assetto della squadra. Sulla fascia destra è probabile l’inserimento di Gyasi, anche se resta viva l’alternativa rappresentata da Rui Modesto.

Restano da valutare anche le condizioni di Bani, mentre diversi giocatori sono chiamati a recuperare energie dopo il recente ciclo ravvicinato di partite.

Probabile formazione Carrarese (3-5-2)

Bleve; Calabrese, Illanes, Imperiale; Zanon, Zuelli, Parlanti, Hasa, Belloni; Rubino, Finotto.

A disposizione: Fiorillo, Garofani, Oliana, Ruggeri, Bouah, Sekulov, Lordkipanidze, Distefano, Melegoni, Rouhi, Gurcio, Torregrossa.
Allenatore: Calabro.

Probabile formazione Palermo (3-4-2-1)

Joronen; Magnani, Bani, Ceccaroni; Gyasi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.

A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Bereszynski, Rui Modesto, Peda, Veroli, Gomes, Vasic, Giovane, Gyasi, Le Douaron, Corona.
Allenatore: F. Inzaghi.

