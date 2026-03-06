Corriere dello Sport: “Palermo, effetto Pohja. Il bomber finlandese meglio di Toni”

Il Palermo continua a inseguire il terzo posto, sospeso tra segnali di grande forza e qualche fragilità emersa nel finale della sfida con il Mantova. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la squadra di Inzaghi ha mostrato una doppia faccia: per oltre un’ora ha offerto una dimostrazione di solidità e qualità, salvo poi complicarsi la vita nel finale dopo l’espulsione di Blin. Un episodio che ha riaperto una partita che poteva chiudersi con maggiore tranquillità.

Secondo Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo resta comunque pienamente in corsa per il vertice della classifica. Il terzo posto continua però a sfuggire: nonostante una media punti molto alta, i rosanero sono ancorati al quarto gradino da undici giornate. L’aggancio al Frosinone è sfumato soltanto nel recupero, quando i ciociari hanno trovato il pareggio al 94’. La filosofia di Inzaghi resta chiara: produrre il massimo possibile e poi tirare le somme alla fine della stagione.





Come evidenzia ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la qualità della squadra emerge soprattutto quando il Palermo riesce a giocare con fiducia. Le prestazioni di Ranocchia e Palumbo ne sono l’esempio più evidente: il numero 10 ha firmato il quarto gol stagionale, eguagliando il suo record personale con la maglia rosanero, mentre Palumbo ha raggiunto quota dieci assist, balzando in vetta alla classifica dei migliori rifinitori del campionato insieme a Calò del Frosinone.

Numeri che raccontano anche il ritorno del fortino Barbera. Come ricorda Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, le nove vittorie consecutive casalinghe rappresentano una striscia che mancava addirittura dalla stagione 1992/93. Un dato che spiega anche il ritrovato entusiasmo del pubblico: lo stadio ha superato stabilmente quota 25 mila presenze.

Gran parte del merito passa anche dai piedi del bomber rosanero. Pohjanpalo ha preso parte a metà dei 48 gol segnati dal Palermo: 19 reti e 5 assist per l’attaccante finlandese, capace di andare a segno da quattro partite consecutive e da quattro gare di fila al Barbera. Un ritmo realizzativo impressionante, superiore persino a quello tenuto in passato da bomber storici del club.

Adesso però arriva il momento della verità. Il calendario propone una fase particolarmente impegnativa: il Palermo dovrà affrontare tre trasferte nelle prossime quattro gare, compreso lo scontro diretto di Monza subito dopo la sfida di Carrara. Prima della sosta ci sarà una sola partita al Barbera, quella contro la Juve Stabia. Proprio per questo motivo, per i rosanero diventa fondamentale migliorare il rendimento lontano da casa.