Pogba-Monaco, ci siamo. Tutte le trattative del giorno in Serie A

Il ritorno in campo di Paul Pogba è sempre più vicino. Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, i colloqui tra il centrocampista francese e il Monaco stanno procedendo con fiducia crescente: la firma sul biennale potrebbe arrivare già la prossima settimana. Per l’ex Juventus, reduce dalla squalifica per doping conclusasi lo scorso novembre, si tratterebbe di una svolta decisiva per rilanciare la propria carriera.

Ma Pogba non è l’unico centrocampista protagonista in queste ore. Come riporta ancora il Corriere dello Sport, resta forte il pressing della Juventus su Ederson dell’Atalanta. Il brasiliano piace anche all’Al-Hilal di Simone Inzaghi, ma la valutazione della Dea si aggira sui 60 milioni di euro.

Atalanta, non solo cessioni: Kossounou e nuovi obiettivi

Dopo aver chiuso l’arrivo del difensore Odilon Kossounou dal Bayer Leverkusen, l’Atalanta lavora ora per rinforzare anche il reparto offensivo. Tra i nomi nel mirino – riferisce Trotta sul Corriere dello Sport – spiccano Adam Daghim del Salisburgo e Igor Paixao del Feyenoord. Quest’ultimo, autore di una prova maiuscola contro il Milan con tanto di gol decisivo, è valutato tra i 25 e i 30 milioni. Intanto, sul fronte rinnovi, è stato raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto di Mario Pasalic fino al 2028.

Lecce su Dagasso, Corvino vuole accelerare

In casa Lecce, Eusebio Di Francesco è pronto a inaugurare una nuova era all’insegna di un calcio offensivo e verticale. In parallelo, Pantaleo Corvino continua a lavorare per rafforzare la rosa. Come segnala ancora il Corriere dello Sport, tra i nomi seguiti c’è Matteo Dagasso del Pescara, classe 2004, protagonista della promozione in Serie B. Il centrocampista è legato al club abruzzese da un contratto fino al 2025, ma l’interesse è forte anche da parte di Cagliari, Spezia e altri club cadetti.

Cremonese, nodo direttore sportivo e contatti con Nicola e De Rossi

A Cremona, invece, tutto è fermo in attesa di sciogliere il nodo legato al direttore sportivo. Il contratto di Simone Giacchetta è in scadenza e – come riporta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport – la scelta del nuovo allenatore dipenderà dalla definizione dell’area tecnica. In lizza per la panchina ci sono Davide Nicola e Daniele De Rossi, quest’ultimo accostato anche al Parma. Il possibile arrivo di Gianluca Petrachi come nuovo ds potrebbe essere la chiave per sbloccare l’affare.

Como: colpo Baturina

Infine, colpo in entrata per il Como: ufficiale l’acquisto del trequartista Martin Baturina dalla Dinamo Zagabria. Il giocatore croato ha firmato un contratto fino al 2030. L’operazione – rivela Trotta sul Corriere dello Sport – prevede un corrispettivo di 17 milioni di euro più 8 di bonus per la Dinamo, mentre lo stipendio del calciatore si aggirerà attorno a 1,4 milioni netti a stagione. Un investimento importante per un club che punta a consolidarsi stabilmente in Serie A.