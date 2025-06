Corriere dello Sport: “Miracolo Desplanches. Missione compiuta per l’Italia Under 21”

Missione compiuta per l’Italia Under 21. Gli Azzurrini superano la Slovacchia padrona di casa con un essenziale 0-1 e si qualificano ai quarti di finale degli Europei U21 2025 con un turno d’anticipo, grazie anche alla vittoria della Spagna sulla Romania nel pomeriggio. Come sottolinea Andrea Losapio sul Corriere dello Sport, non è stata una prestazione scintillante, ma l’obiettivo è stato centrato: «La cosa positiva è che abbiamo già passato il turno dopo due partite – ha spiegato il ct Carmine Nunziata – ora possiamo rigenerarci un po’ a livello fisico. Come gioco siamo mancati, potevamo fare meglio. Però voglio elogiare i ragazzi per l’impegno».

Il tecnico azzurro ha modificato leggermente l’undici titolare, puntando su Coppola e Casadei dal 1’, mentre Ghilardi e Koleosho sono partiti dalla panchina. La Slovacchia ha confermato gran parte dell’undici visto all’esordio contro la Spagna, affidandosi all’esperienza del veronese Suslov, spostato sull’esterno.

Casadei decisivo, Desplanches super

Il gol partita è arrivato subito, al 7’, e ha portato la firma di Cesare Casadei, uno dei migliori in campo. Come racconta Losapio nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, l’ex centrocampista del Chelsea ha recuperato palla e si è lanciato in profondità, servito da un tocco fortunato di Gnonto. Il resto è stato potenza e freddezza: tocco sotto e 0-1 per l’Italia.

Dopo il vantaggio, la Nazionale ha gestito il ritmo senza mai rischiare troppo. La Slovacchia ha provato a reagire ma ha faticato a costruire vere occasioni, anche a causa dell’assenza di una punta di ruolo, come evidenzia ancora il Corriere dello Sport.

Nel secondo tempo qualche brivido in più: Leo Sauer ha impensierito Pirola, Mario Sauer ha sprecato un contropiede, ma l’Italia è rimasta compatta. Il protagonista del finale è stato Sebastiano Desplanches: il portiere del Palermo si è superato al 90’, salvando il risultato con un riflesso prodigioso su un pallone vagante in area. Un intervento che gli è valso il 7 in pagella e che conferma quanto già espresso da Gianluigi Buffon pochi giorni fa: «Ha tutto per diventare un grande», aveva dichiarato il capo delegazione della Nazionale maggiore.

I voti di Andrea Losapio – Corriere dello Sport:

Desplanches 7 – Decisivo all’ultimo secondo.

Casadei 7 – Gol e tanta sostanza.

Zanotti, Pirola 6,5 – Solidi dietro.

Baldanzi 6,5 – Vivace.

Coppola, Ruggeri, Fabbian, Ndour, Prati, Gnonto, Pisilli, Koleosho, Ambrosino – Tutti tra il 6 e il 6,5.

Kayode, Ghilardi sv

Nunziata (all.) 6,5 – Bravo a gestire le energie.

Ora la Nazionale può guardare con fiducia alla fase a eliminazione diretta, con una certezza: quando serve, l’Italia sa come colpire. E se c’è Desplanches tra i pali, si può sognare più in grande.