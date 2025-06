Giornale di Sicilia: “È divorzio con Dionisi”

È arrivato il momento della separazione tra il Palermo e Alessio Dionisi. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il club rosanero si prepara a chiudere il capitolo con il tecnico toscano dopo una sola stagione alla guida della squadra. Una decisione maturata al termine di un’annata vissuta ben al di sotto delle aspettative.

Dionisi era stato scelto per riportare il Palermo in alto, ma il cammino in campionato ha deluso: ottavo posto finale e uscita prematura al primo turno dei playoff contro la Juve Stabia. Una gestione tecnica ritenuta poco incisiva, con prestazioni altalenanti e un’identità di gioco mai davvero definita. Come evidenzia Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, la dirigenza ha quindi optato per un cambio in panchina, ormai ritenuto necessario per rilanciare le ambizioni del club.

L’ufficialità dell’addio di Dionisi dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, con una nota formale da parte del club di viale del Fante. Contestualmente, si attende anche l’annuncio del nuovo tecnico: Pippo Inzaghi, reduce dalla promozione in Serie A con il Pisa e pronto ad affrontare una nuova sfida con entusiasmo.

Il Giornale di Sicilia, nell’approfondimento firmato da Massimiliano Radicini, sottolinea come il nome di Inzaghi sia stato al centro di colloqui intensi nelle ultime settimane. Il tecnico emiliano è pronto a calarsi nel progetto rosanero con la volontà di costruire una squadra competitiva e ritrovare la Serie A, obiettivo primario della società.

Una nuova era per il Palermo, con la speranza che l’arrivo di Inzaghi segni un cambio di passo rispetto alla gestione Dionisi.